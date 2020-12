La positività di Bellugi dopo l’amputazione delle gambe: “Prenderò le protesi come quelle di Pistorius” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mauro Bellugi ha visto peggiorare le sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Ha dovuto subire l’amputazione delle gambe, ma ora appare sereno. L’ex calciatore Mauro Bellugi ha subito l’amputazione delle gambe. Il 70enne ex difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale soffriva da parecchio tempo di una malattia del sangue, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mauroha visto peggiorare le sue condizioni di saluteaver contratto il Covid. Ha dovuto subire, ma ora appare sereno. L’ex calciatore Mauroha subito. Il 70enne ex difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale soffriva da parecchio tempo di una malattia del sangue, L'articolo NewNotizie.it.

