La Penna bocciato | i quotidiani evidenziano tre gravi errori

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non è stata una serata facile per Federico La, arbitro di Juventus-Fiorentina. Tanti glida parte dell’arbitro dello Stadium Un rosso grazie all’ausilio del Var e tantiper Federico La, arbitro di Juventus-Fiorentina, protagonista (a suo modo) in una partita che i viola hanno vinto a sorpresa. Ioggi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.