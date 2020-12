La nostra inaspettata famigliona

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) & nbsp; Avevamo pensato di adottare già nel 2006 quando dopo esami più approfonditi abbiamo avvuto la diagnosi “sterilità” per tutti i 2. Noi non abbiamo mai pensato che lafamiglia doveva essere creata solo con bambini nostri ma neanche che non potevamo averli… non ci siamo persi d’animo e abbiamo iniziato le pratiche per l’adozine nazionale ma allo stesso tempo ci siamo dati 1 sola opportunità per provare la maternità con la fivet e così nel 2008 è nata laprima figlia. Ci siamo fermati con i documenti, avendo già capito quanto è complicato volere aiutare un bambino solo nel mondo. I nostri altri 2 doni sono arrivati nel 2009 e 2010 in un modo inaspettato, cioè per via naturale. Per le profissioni che abbiamo (fisoterapista ed educatore) il nostro contatto con realtà difficili ci ha sempre fatto pensare che anche se ...