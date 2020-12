La Gazzetta dà 4,5 a La Penna: alla Juventus mancano un rigore e l’espulsione di Borja Valero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) alla Juventus manca un rigore e l’espulsione di Borja Valero. La Gazzetta scatenata contro l’arbitro di Juventus-Fiorentina, il signor La Penna. Che si becca 4,5 in pagella. Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, ma il Var non può nulla, da protocollo, sul secondo giallo non sventolato a Borja Valero: un errore che non ammette giustificazioni. Sul contatto Castrovilli-Ronaldo decide di non fischiare penalty e lascia qualche dubbio, ma il rigore non dato a Bernardeschi è anche più netto. Nella consueta rubrica sulla moviola, ecco l’analisi del quotidiano: La ripresa si apre con il giallo a Borja Valero al 47’ e tre minuti dopo lo spagnolo ne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020)manca undi. Lascatenata contro l’arbitro di-Fiorentina, il signor La. Che si becca 4,5 in pagella. Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, ma il Var non può nulla, da protocollo, sul secondo giallo non sventolato a: un errore che non ammette giustificazioni. Sul contatto Castrovilli-Ronaldo decide di non fischiare penalty e lascia qualche dubbio, ma ilnon dato a Bernardeschi è anche più netto. Nella consueta rubrica sulla moviola, ecco l’analisi del quotidiano: La ripresa si apre con il giallo aal 47’ e tre minuti dopo lo spagnolo ne ...

