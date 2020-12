La Gazzetta dà 4,5 a La Penna: alla Juventus mancano un rigore e l'espulsione di Borja Valero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Gazzetta scatenata contro l'arbitro di Juventus-Fiorentina, il signor La Penna. Che si becca 4,5 in pagella. Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, ma il Var non può nulla, da protocollo, sul ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lascatenata contro l'arbitro di-Fiorentina, il signor La. Che si becca 4,5 in pagella. Sul rosso a Cuadrado lo aiuta Mazzoleni, ma il Var non può nulla, da protocollo, sul ...

TheLaz97 : RT @manerwski: Avete già pubblicato i dossier di 8 pagine su La Penna come per Abisso? Ah giusto a sto giro non è capitato contro il padron… - GiAdUzZoLa90 : RT @manerwski: Avete già pubblicato i dossier di 8 pagine su La Penna come per Abisso? Ah giusto a sto giro non è capitato contro il padron… - manerwski : Avete già pubblicato i dossier di 8 pagine su La Penna come per Abisso? Ah giusto a sto giro non è capitato contro… - napolista : La Gazzetta dà 4,5 a #LaPenna: alla #Juventus mancano un rigore e l’espulsione di Borja Valero Il quotidiano stron… - OdeonZ__ : Pirlo: 'Molli dal primo passaggio. Arbitro? Le immagini parlano chiaro...' -