La furia di Ronaldo sulla Juventus | “Non è accettabile”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cristianonon ha digerito la sconfitta con la Fiorentina: la suasi è abbattutacon un messaggio che è un atto di accusa Panettone indigesto per la: l’ultima gara dell’anno si è rivelata una debacle per i bianconeri con la Fiorentina capace di espugnare l’Allianz Stadium con il punteggio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Madman00368360 : #ronaldo e #chiesa a furia di tuffarsi hanno indisposto gli arbitri. Mancano un rigore e mezzo e i rossi a… - BiasionGiuseppe : @PresMoratti Capiamo anche Ronaldo: a furia dì tirare rigori (il quinto in tre partire), uno perde anche la lucidità!!!???? -

Ultime Notizie dalla rete : furia Ronaldo

SerieANews

E invece deve mordere il freno, deve pazientare. Deve - lui così come Buffon, come Chiellini, come Ronaldo - aiutare Pirlo a capire una serie di cose eppoi a trasmetterle alla squadra, quelle cose.E' una furia il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Esasperato da una serie di episodi arbitrali a suo giudizio avversi alla squadra di Pirlo contro ...