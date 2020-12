La fascinazione della violenza nelle parole di Putin su Navalny

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’avvelenamento come arma di delitti politici ha attraversato nei secoli la storia, e nella patria adottiva degli spagnolissimi Borgia ne sappiamo ben qualcosa. Ma se l’uso del veleno è atavico e ancestrale, perché permette di nascondere l’assassino e l’arma in un mantello di oscurità, la novità dei nostri tempi sono gli svelenatori. Una professione eminentemente inglese, si direbbe, data la quantità di esuli russi -e tra loro non solo spie ed ex spie ma anche boiardi di stato caduti in disgrazia- salvati Oltremanica. Svelenatori professionisti di plutonio o antrace o altre diaboliche pozioni chimiche, come il Novichok recentemente usato per Alekseijj, ma anche salvatori improvvisati, come il pilota del volo di linea che, saputo che si stava sentendo male a bordo l’oppositore del regimeiano ha prontamente disposto un non previsto ...