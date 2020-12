La dieta dell’ossigeno | il nuovo piano alimentare che ti fa dimagrire in salute

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ciascuno di noi può mangiare ogni giorno 2-3 Kg di cibo e compie circa 20000 atti respiratori. Si muore di fame o di sete dopo 8-10 giorni, ma senza ossigeno si muore dopo alcuni minuti: respirare è un atto di vitale importanza. Non solo per mantenerci in vita, ma – come vedremo di seguito – anche per. “L’ossigeno – spiega il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo – è il principale nutriente del corpo umano: assunto dai globuli rossi, viene trasferito dal sangue a tutte le nostre cellule. Eppure il 40% delle persone non sa respirare, causando una riduzione dei suoi livelli nel sangue. Questa carenza è definita ipossia, una condizione che causa una modifica del metabolismo cellulare. Per ottenere energia (ATP), non vengono più utilizzati gli acidi grassi saturi. Al contrario, le cellule, in ...