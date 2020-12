La didattica a distanza cambia il rapporto con gli alunni: chissà come sarà rivedersi dal vivo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Napoli, dicembre 2020. Da queste parti la didattica a distanza è cominciata a metà ottobre. Appena si è diffusa la notizia di un caso di positività al virus nella nostra scuola, sono stati dapprima i ragazzi a disertare le aule. Poi sono arrivate le direttive dall’alto. Tra le due cose, se non sbaglio, c’è stata anche un’allerta meteo che ha portato alla chiusura per un giorno di tutti gli istituti scolastici della città. La pioggia di ordinanze non ci ha trovato, però, impreparati e subito abbiamo cominciato, seduti al tavolo del salotto di casa, a parlare davanti a un pc. Una mattina, dopo un litigio casalingo con la connessione internet, sono andata a scuola a fare lezione online. “Prof, ma quella dietro di lei è la lavagna? Ma è a scuola?!”. “Oddio, ma che ci fa lì?!”. “Ma quindi la scuola è aperta? Può inquadrare i nostri banchi, prof?”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Napoli, dicembre 2020. Da queste parti laè cominciata a metà ottobre. Appena si è diffusa la notizia di un caso di positività al virus nella nostra scuola, sono stati dapprima i ragazzi a disertare le aule. Poi sono arrivate le direttive dall’alto. Tra le due cose, se non sbaglio, c’è stata anche un’allerta meteo che ha portato alla chiusura per un giorno di tutti gli istituti scolastici della città. La pioggia di ordinanze non ci ha trovato, però, impreparati e subito abbiamo cominciato, seduti al tavolo del salotto di casa, a parlare davanti a un pc. Una mattina, dopo un litigio casalingo con la connessione internet, sono andata a scuola a fare lezione online. “Prof, ma quella dietro di lei è la lavagna? Ma è a scuola?!”. “Oddio, ma che ci fa lì?!”. “Ma quindi la scuola è aperta? Può inquadrare i nostri banchi, prof?”. Una ...

