La denuncia: sui beni culturali si investe poco e male. La Corte dei Conti mette il dito ancora una volta in questa piaga e bacchetta Stato e Regioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Presentato da sempre come la grande risorsa d’Italia e la chiave di volta per una nuova importante forma di crescita economica del Paese, il patrimonio culturale Continua ad essere in larga parte abbandonato, con investimenti minimi, ininfluenti e di frequente sbagliati, complice anche un rimpallo di responsabilità tra Governo e Regioni. A mettere il dito nella piaga, in una fase in cui i beni artistici potrebbero avere un peso notevolissimo per la ripartenza, è la Corte dei Conti. “Pur considerando la natura, la tipologia e la complessità della tutela e conservazione del bene pubblico – specificano i magistrati nell’indagine appena ultimata sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale – la gestione degli interventi è apparsa per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Presentato da sempre come la grande risorsa d’Italia e la chiave diper una nuova importante forma di crescita economica del Paese, il patrimonio culturalenua ad essere in larga parte abbandonato, con investimenti minimi, ininfluenti e di frequente sbagliati, complice anche un rimpallo di responsabilità tra Governo e. Are ilnella, in una fase in cui iartistici potrebbero avere un peso notevolissimo per la ripartenza, è ladei. “Pur considerando la natura, la tipologia e la complessità della tutela e conservazione del bene pubblico – specificano i magistrati nell’indagine appena ultimata sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale – la gestione degli interventi è apparsa per ...

