La Corte Europea ha intimato alla Turchia di liberare il leader curdo Selahattin Demirta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha intimato alla Turchia di liberare Selahattin Demirta, il principale politico curdo arresttao nel 2016 per 'ragioni politiche', secondo la sentenza della Corte. Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ladei Diritti dell'Uomo hadi, il principale politicoarresttao nel 2016 per 'ragioni politiche', secondo la sentenza della

ilpost : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ordinato la scarcerazione dell’oppositore turco Selahattin Demirtas - ilpost : La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Ungheria per il mancato rispetto delle regole sull’asilo… - LivDm78 : Sentenza storica della Corte di Giustizia europea. - salvotomasi69 : RT @claudio_2022: Nella manovra 400 mila euro per i 100 anni del Pci. L'ira di Salvini: «Vergogna» Grande porcata, visto che la corte euro… - fangiovanna : @MaleficoRojo E la condanna della Corte di giustizia europea ma è poca roba per i cialtroni nostrani -

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato la scarcerazione dell'oppositore turco Selahattin Demirtas

Nello scontro con Palazzo Carafa gli stabilimenti balneari si aggiudicano quello che può essere considerato un primo round: sospensive accolte dopo i dinieghi. Dopo il no alle proroghe fino ...

