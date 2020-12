La coppia Kidman-Grant | troppo belli fuori per essere veri dentro

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sara Frisco Arriva "The Undoing", ed è già cult: dramma, sesso, suspense e l'italiana Matilda De Angelis Un giallo potente, classico nel miglior senso del termine. The Undoing (Letà non dette), ha queste caratteristiche e qualche altro pregio: una regista di talento, la danese Susanne Bier, e un cast importante, formato da Nicole, Hugh, Donald Sutherland e dall'italiana Matilda De Angelis. La miniserie targata HBO, in sei puntate e in arrivo l'8 gennaio su Sky Atlantic e Now TV, è l'adattamento del romanzo di Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known, uscito in Italia nel 2016 col titolo Una famiglia felice (Piemme). Racconta di una donna di successo, Grace Fraser (interpretata da Nicole), che sembra vivere la vita perfetta: è una nota e agiata psicoterapista, ha un marito ...