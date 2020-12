La Cina sta per introdurre una legge contro lo spreco di cibo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: /Sipa Usa via Ipa)Il governo cinese ha presentato al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo un disegno di legge contro lo spreco alimentare, con multe ingenti per chi promuove una cultura definita del “mangiare troppo”. Ispirata dalla grande campagna istituzionale ribattezzata Operazione piatto vuoto che il presidente cinese Xi Jinping sta portando avanti da mesi, la nuova legge implicherà che i ristoranti possano addebitare agli avventori il pagamento delle quantità eccessive di avanzi lasciate nei loro piatti. Nello specifico, come riporta il Guardian, gli operatori del servizio di ristorazione saranno soggetti a sanzioni nel caso inducano i consumatori a “ordinare pasti eccessivi e causare evidenti sprechi”. I trasgressori riceveranno un avvertimento dalle autorità locali e rischieranno multe ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: /Sipa Usa via Ipa)Il governo cinese ha presentato al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo un disegno diloalimentare, con multe ingenti per chi promuove una cultura definita del “mangiare troppo”. Ispirata dalla grande campagna istituzionale ribattezzata Operazione piatto vuoto che il presidente cinese Xi Jinping sta portando avanti da mesi, la nuovaimplicherà che i ristoranti possano addebitare agli avventori il pagamento delle quantità eccessive di avanzi lasciate nei loro piatti. Nello specifico, come riporta il Guardian, gli operatori del servizio di ristorazione saranno soggetti a sanzioni nel caso inducano i consumatori a “ordinare pasti eccessivi e causare evidenti sprechi”. I trasgressori riceveranno un avvertimento dalle autorità locali e rischieranno multe ...

EnergiaOltre : Il blocco alle importazioni di #carbone dall’#Australia sta causando disagi e danni in #Cina, che ora potrebbero ag… - IngViscardi : qualcuno mi ha detto che l'Italia sta acquistando siringhe per il vaccino dalla Cina al 1 € cadauna mentre la Franc… - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: ARRIVA IL #VACCINOANTICOVID. E LE #SIRINGHE? CI HA PENSATO #ARCURI. ALLORA STIAMO A POSTO. Ordinate in #Cina. Pagate… - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: Poste sbarca in Cina. Gestirà la logistica verso i clienti italiani e si sta preparando a lavorare sui vaccini https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina sta La Cina sta per introdurre una legge contro lo spreco di cibo Wired.it Coronavirus nel mondo, Oms, la variante inglese sembra più contagiosa nei bambini. Usa, ordinate altre 100 milioni dosi del vaccino Pfizer

Secondo la nota, i soggetti contagiati "sono già stati adeguatamente isolati, e sono sottoposti a un monitoraggio costante" da parte delle autorità sanitarie cilene della regione di Magellano. Cina, ...

Trametal e Ferriera Valsider, nel 2020 fatturato in calo del 20 per cento

“La Cina produce circa 900 milioni di tonnellate di acciaio l ... La salvaguardia EU, pur non auspicabile, è stata una risposta inevitabile. Da allora è aumentata la tendenza al protezionismo con un ...

Secondo la nota, i soggetti contagiati "sono già stati adeguatamente isolati, e sono sottoposti a un monitoraggio costante" da parte delle autorità sanitarie cilene della regione di Magellano. Cina, ...“La Cina produce circa 900 milioni di tonnellate di acciaio l ... La salvaguardia EU, pur non auspicabile, è stata una risposta inevitabile. Da allora è aumentata la tendenza al protezionismo con un ...