(Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è la vendita di spyware dietro l’azione legale che mette i tre colossila software house NSO produce software spia acquistati anche da governi ed è il motivo per cui si sono mobilitate aziende come

zazoomblog : La battaglia di Microsoft Google e Facebook contro la società di sorveglianza israeliana NSO - #battaglia… - MashableItalia : La battaglia di Microsoft, Google e Facebook contro la società di sorveglianza israeliana NSO -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia Microsoft

Libero Tecnologia

Gli smartphone che come ogni anno combattono nella dura battaglia del mercato mobile di fascia alta ... dei bios beta di ASRock ne permettono l'uso con schede madri AMD 300 Microsoft Flight Simulator ...Insieme a nomi noti come Google e Facebook, Microsoft si unisce alla battaglia legale contro il gruppo NSO responsabile dello spyware Pegasus per WhatsApp, che permetteva di controllare i device con ...