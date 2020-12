Kate Middleton rompe le regole e il piano segreto per Natale fa tremare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kate Middleton e William sono saliti agli onori della cronaca per aver disatteso le misure anti-Covid e ora spunta un piano segreto che prevede un incontro con la Regina Elisabetta, dopo che il tradizionale pranzo di Natale a Sandringham è saltato per questioni di sicurezza. Ma procediamo con ordine. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto scattate ai Duchi di Cambridge che insieme ai tre bambini, George, Charlotte e Louis, si sono incontrati con il Conte e la Contessa del Wessex, zii di William, e ai loro figli, Louise (17 anni) e James (13 anni) per ammirare le luminarie natalizie a Sandringham, vicino alla residenza di Sua Maestà. Le due famiglie sono state quindi sorprese a passeggiare insieme nel bosco, godendosi la tradizionale attrazione delle Feste. Ma così facendo hanno violato quella che gli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e William sono saliti agli onori della cronaca per aver disatteso le misure anti-Covid e ora spunta unche prevede un incontro con la Regina Elisabetta, dopo che il tradizionale pranzo dia Sandringham è saltato per questioni di sicurezza. Ma procediamo con ordine. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto scattate ai Duchi di Cambridge che insieme ai tre bambini, George, Charlotte e Louis, si sono incontrati con il Conte e la Contessa del Wessex, zii di William, e ai loro figli, Louise (17 anni) e James (13 anni) per ammirare le luminarie natalizie a Sandringham, vicino alla residenza di Sua Maestà. Le due famiglie sono state quindi sorprese a passeggiare insieme nel bosco, godendosi la tradizionale attrazione delle Feste. Ma così facendo hanno violato quella che gli ...

bluesfacelo : Voglio avere i capelli di Kate Middleton ?? - FilippoCarmigna : Kate Middleton e William, l'indiscrezione choc: «Se vai a casa loro, ecco come ti trattano...» - FilippoCarmigna : Kate Middleton e William violano le regole anti-Covid: «È stato davvero palese», ecco la foto che indigna Londra - KarloLanna : RT @ilgiornale: Kate e William avrebbero violato una delle norme imposte dal ministro per prevenire il contagio. ed è subito polemica https… - IOdonna : Kate Middleton: polemica per la passeggiata a Sandringham con i Wessex -