Juventus, rivoluzione a gennaio: pronto il doppio colpo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. I bianconeri potrebbe portare a termine un doppio affare in entrata. Quali saranno le mosse del calciomercato della Juventus in vista di gennaio? Andamento decisamente altalenante e occhio puntati sul mercato in entrata per cercare di risollevarsi da una situazione abbastanza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calciomercato dellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. I bianconeri potrebbe portare a termine unaffare in entrata. Quali saranno le mosse del calciomercato dellain vista di? Andamento decisamente altalenante e occhio puntati sul mercato in entrata per cercare di risollevarsi da una situazione abbastanza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

deatoffees : Manager, in più con la rivoluzione di molti giovani in cui il doppio lavoro tra campo e testa non è certamente impr… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: 'Abbiamo cambiato la nostra disposizione, ora il centrocampo è messo bene' ?? Il passaggio a tre della Juventus di Pirlo: l… - salvatore3269 : RT @GoalItalia: 'Abbiamo cambiato la nostra disposizione, ora il centrocampo è messo bene' ?? Il passaggio a tre della Juventus di Pirlo: l… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: 'Abbiamo cambiato la nostra disposizione, ora il centrocampo è messo bene' ?? Il passaggio a tre della Juventus di Pirlo: l… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Abbiamo cambiato la nostra disposizione, ora il centrocampo è messo bene' ?? Il passaggio a tre della Juventus di Pirlo: l… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivoluzione Juventus, rivoluzione a gennaio: pronto il doppio colpo SerieANews Calciomercato, addio Juventus: lo vuole il Manchester United

Calciomercato, addio Juventus: lo vuole il Manchester United. In Inghilterra sono sicuri: è pronta un'offerta.

Serie A. Allo Scida arriva il Parma, antivigilia nel segno della salvezza

del Parma contro la Juventus. Ci si aspetta una rivoluzione sui due fronti: La squalifica di Morrone (Crotone), per accumulo di ammonizioni, dà spazio a Cuomo. In attacco, il nigeriano Simy, ...

Calciomercato, addio Juventus: lo vuole il Manchester United. In Inghilterra sono sicuri: è pronta un'offerta.del Parma contro la Juventus. Ci si aspetta una rivoluzione sui due fronti: La squalifica di Morrone (Crotone), per accumulo di ammonizioni, dà spazio a Cuomo. In attacco, il nigeriano Simy, ...