Juventus, Pirlo sotto media punti: il confronto con Sarri e Allegri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juventus, Pirlo sotto media punti: -11 da Sarri e -13 da Allegri. E il divario dalla testa della Serie A inizia a preoccupare Inizia a preoccupare la situazione di classifica della Juventus dopo 14 giornate di Serie A (con una partita ancora da disputare contro il Napoli): i bianconeri di Pirlo attualmente a 24 punti in classifica hanno un ritardo di 11 punti sulla Juve di Sarri della stagione 2019/20 e addirittura 13 su quella di Allegri della stagione 2018/19. Qualora il Milan dovesse vincere quest'oggi in casa con la Lazio, Madama scivolerebbe a -10 dalla vetta prima della sosta natalizia.

