Juventus, nuovi dubbi: Chiesa vale davvero 60 milioni? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) dubbi e punti interrogativi sull’arrivo di Chiesa alla Juventus. L’ex Fiorentina, acquistato per circa 60 milioni di euro, continua a sollevare dubbi in rapporto al suo prezzo d’acquisto Una prima parte di stagione a corrente alternata, ma senza particolari acuti. Chiesa, arrivato alla Juventus per circa 60 milioni di euro, non ha ancora conquistato totalmente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e punti interrogativi sull’arrivo dialla. L’ex Fiorentina, acquistato per circa 60di euro, continua a sollevarein rapporto al suo prezzo d’acquisto Una prima parte di stagione a corrente alternata, ma senza particolari acuti., arrivato allaper circa 60di euro, non ha ancora conquistato totalmente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ssimon1900 : Si può dire che i 2 rigori non concessi e nemmeno rivisti per la Juventus erano nettissimi?...?????? Ma come cazz si f… - RaffaeleSaraci2 : RT @ZZiliani: #Juventus: nuovi infamanti sospetti dopo quelli sulle presunte schede svizzere di Moggi... #Buffon - _GL_M_ : RT @ZZiliani: #Juventus: nuovi infamanti sospetti dopo quelli sulle presunte schede svizzere di Moggi... #Buffon - eia58 : RT @ZZiliani: #Juventus: nuovi infamanti sospetti dopo quelli sulle presunte schede svizzere di Moggi... #Buffon - toninter75 : RT @ZZiliani: #Juventus: nuovi infamanti sospetti dopo quelli sulle presunte schede svizzere di Moggi... #Buffon -