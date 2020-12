Juventus, niente Milik a Gennaio. Si pensa al ritorno di Llorente (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juventus, Llorente nel mirino Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la Juventus starebbe lavorando per un ritorno di Fernando Llorente in bianconero. Si raffredda … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020)nel mirino Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lastarebbe lavorando per undi Fernandoin bianconero. Si raffredda … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

