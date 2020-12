Juventus-Napoli, comunicato Lega Serie A: rinviata a data da destinarsi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha ratificato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e confermato che la partita Juventus-Napoli è rinviata a data da destinarsi. L’incontro, in programma originariamente il 4 ottobre ma mai giocato per la mancata presentazione dei partenopei, era stato vinto 3-0 a tavolino dai bianconeri secondo il giudice sportivo e anche in appello, ma presso il Coni è stato ribaltato tutto. Al momento, però, non sussiste una data utile per il recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) LaA ha diramato unufficiale in cui ha ratificato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e confermato che la partitada. L’incontro, in programma originariamente il 4 ottobre ma mai giocato per la mancata presentazione dei partenopei, era stato vinto 3-0 a tavolino dai bianconeri secondo il giudice sportivo e anche in appello, ma presso il Coni è stato ribaltato tutto. Al momento, però, non sussiste unautile per il recupero. SportFace.

