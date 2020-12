Juventus, Mughini senza vie di mezzo: “Bianconeri fuori dal giro scudetto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Juventus incappa nel KO casalingo contro la Fiorentina e per Giampiero Mughini il treno scudetto è partito. “La Juventus è uscita dal giro dello scudetto – ha commentato in maniera molto drastica dopo il triplice fischio prima di lamentarsi dell’arbitraggio – il solito arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che ci sta provando a pattare la partita. Cose che succedono in un match di calcio un giorno sì e l’altro pure, e non c’è da parlarne per più di trenta secondi”. Conclude nell’intervento per Dagospia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Laincappa nel KO casalingo contro la Fiorentina e per Giampieroil trenoè partito. “Laè uscita daldello– ha commentato in maniera molto drastica dopo il triplice fischio prima di lamentarsi dell’arbitraggio – il solito arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che ci sta provando a pattare la partita. Cose che succedono in un match di calcio un giorno sì e l’altro pure, e non c’è da parlarne per più di trenta secondi”. Conclude nell’intervento per Dagospia. SportFace.

