Juventus | la Fiorentina è la prima squadra a vincere per due volte allo Stadium

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con la vittoria per 0-3 nell’anticipo della 14° giornata, laè diventata laa battere duelatra le mura dell’Allianz. Era la stagione 2014/2015 quando la viola vinse per lavolta nel nuovo stadio dei bianconeri, 1-2 con doppietta di Salah la semifinale d’andata di Coppa Italia contro i bianconeri. Dalla stagione 2011/2012 la viola è dunque ladue match esterni contro la. SportFace.

Torino, 23 dicembre 2020 - Il 2020 della Juventus non si poteva chiudere in maniera peggiore. Nel giro di qualche ora, i bianconeri sono passati dal potenziale -1 dal Milan al virtuale -10, che si con ...Crollo Juve allo Stadium, la Fiorentina fa festa per 3-0. Dai tre punti provvisoriamente tolti in tribunale alla prima sconfitta in campionato TORINO - Dai tre punti provvisoriamente tolti in ...