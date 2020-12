Juventus Fiorentina | la gioia di Commisso | i monumenti color viola | Firenze impazzita

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)impazzisce per la: dopo la vittoria per 3-0 a Torino della squadra, dopo aver messo ko l'acerrima nemica, quellache sembrava alla vigilia favorita, la città riscopre ...

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - infoitsport : Una super Fiorentina affonda una spenta Juventus - caroletta71 : RT @Fiorentinanews: #Sconcerti: 'La #Juventus ha preso sotto gamba la #Fiorentina, che è stata perfetta. #LaPenna? Sbagliare è un suo dirit… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Fiorentina

Sky Sport

“Essere obbiettivi: giocare 10 contro 11 è veramente dura! Però Nedved che va via per un ‘rigore’ non dato…“. È questo il pensiero del tennista italiano Fabio Fognini ...Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l'Inter di Conte, che alle 18.30 sfida il Verona di Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano ...