Juventus-Fiorentina 0-3, Bonucci e Ronaldo ci mettono la faccia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere". Leonardo Bonucci, da capitano, ci mette la faccia dopo il pesantissimo 3-... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "La più bruttadi questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere". Leonardo, da capitano, ci mette ladopo il pesantissimo 3-...

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - soyinvisible007 : RT @BianconeriZone: Juventus and red cards this season: ??- Rabiot vs Roma in 65’ ??- Chiesa vs Crotone in 60’ ??- Demiral vs Barcelona in 85… - MatteoDovellini : Calcio, Ribery scatenato dopo il trionfo sulla Juventus: è festa grande negli spogliatoi dei viola… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Fiorentina Juventus-Fiorentina, Bonucci: "Chiedo scusa, Juve più brutta della stagione" Sky Sport Juventus-Napoli, ufficiale: il comunicato della Lega Serie A sulla data

Juventus-Napoli ha vissuto l’ultimo ‘scontro’ fuori ... Una mazzata per i bianconeri, che poi hanno perso poche ore dopo 3-0 con la Fiorentina. Accolto dunque il ricorso dei partenopei e oggi è ...

Formazioni a confronto: Prandelli stupisce con Borja e Igor

Prosegue la rubrica di Fiorentina.it, ‘Formazione a confronto’ sui vari quotidiani. Insieme alla carta stampata si mette in gioco anche la nostra redazione.

Juventus-Napoli ha vissuto l’ultimo ‘scontro’ fuori ... Una mazzata per i bianconeri, che poi hanno perso poche ore dopo 3-0 con la Fiorentina. Accolto dunque il ricorso dei partenopei e oggi è ...Prosegue la rubrica di Fiorentina.it, ‘Formazione a confronto’ sui vari quotidiani. Insieme alla carta stampata si mette in gioco anche la nostra redazione.