Juventus, Cuadrado: “Ieri partita da dimenticare, sono molto dispiaciuto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Quando fai questo lavoro, ci sono partite da dimenticare e quella di Ieri è una di queste. sono molto dispiaciuto per aver lasciato i miei compagni in 10 e aver perso la partita ma ho fede e fiducia che il futuro sarà migliore”. Juan Cuadrado riconosce sui social il proprio errore: Ieri il terzino colombiano è stato espulso a causa di un’entrata killer su Castrovilli, lasciando i suoi in inferiorità numerica per 80 minuti. Espulsione che ha aggravato il compito già arduo dei bianconeri: già sotto di una rete, sono infatti crollati fino al 0-3 della Viola. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Quando fai questo lavoro, cipartite dae quella diè una di queste.per aver lasciato i miei compagni in 10 e aver perso lama ho fede e fiducia che il futuro sarà migliore”. Juanriconosce sui social il proprio errore:il terzino colombiano è stato espulso a causa di un’entrata killer su Castrovilli, lasciando i suoi in inferiorità numerica per 80 minuti. Espulsione che ha aggravato il compito già arduo dei bianconeri: già sotto di una rete,infatti crollati fino al 0-3 della Viola. SportFace.

OptaPaolo : 5 - Con l'espulsione di #Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagio… - Eurosport_IT : LA FIORENTINA VINCE ALLO STADIUM ???? Colpo di scena, la Juventus crolla contro i viola in casa (in 10 per 70' per… - ZZiliani : Serie A = Calciopoli. Massimi dirigenti arbitrali e della Juve condannati e radiati. Juve retrocessa e con due scud… - notiziasportiva : #Cuadrado su #JuventusFiorentina: “Partita da dimenticare” - simcopter : RT @Eurosport_IT: LA FIORENTINA VINCE ALLO STADIUM ???? Colpo di scena, la Juventus crolla contro i viola in casa (in 10 per 70' per l'espu… -