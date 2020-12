Juventus, Cuadrado: «Fiorentina? Sono deluso. Partita da dimenticare» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cuadrado espulso ieri nel primo tempo del match malamente perso dalla Juventus contro la Fiorentina: le sue parole Juan Cuadrado è stato uno dei protagonisti in negativo ieri del crollo della Juventus all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Il colombiano è stato espulso nella prima parte di gara per un brutto fallo su Castrovilli. Cuadrado ha mostrato tutta la sua delusione su Instagram: «Quando si è professionisti ci Sono delle partite che si vorrebbero dimenticare e ieri è stata una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)espulso ieri nel primo tempo del match malamente perso dallacontro la: le sue parole Juanè stato uno dei protagonisti in negativo ieri del crollo dellaall’Allianz Stadium contro la. Il colombiano è stato espulso nella prima parte di gara per un brutto fallo su Castrovilli.ha mostrato tutta la sua delusione su Instagram: «Quando si è professionisti cidelle partite che si vorrebberoe ieri è stata una di queste.moltoper aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore». Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 5 - Con l'espulsione di #Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagio… - ZZiliani : Serie A = Calciopoli. Massimi dirigenti arbitrali e della Juve condannati e radiati. Juve retrocessa e con due scud… - notiziasportiva : #Cuadrado su #JuventusFiorentina: “Partita da dimenticare” - simcopter : RT @Eurosport_IT: LA FIORENTINA VINCE ALLO STADIUM ???? Colpo di scena, la Juventus crolla contro i viola in casa (in 10 per 70' per l'espu… - sportli26181512 : Cuadrado si scusa: 'Sono deluso. Ma se fai questa professione, allora...': Cuadrado si scusa: 'Sono deluso. Ma se f… -