Juventus, Bonucci chiede scusa, ma i tifosi: togli la fascia da capitano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La serata terribile di Leonardo non è finita sul campo dell'Allianz Stadium ma è proseguita sullo smartphone. Appena terminata la partita della la Fiorentina , persa 3-0 con tre errori del difensore ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La serata terribile di Leonardo non è finita sul campo dell'Allianz Stadium ma è proseguita sullo smartphone. Appena terminata la partita della la Fiorentina , persa 3-0 con tre errori del difensore ...

bonucci_leo19 : La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nul… - ZZiliani : + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + IN UN CASSETTO DELLA VECCHIA SEDE #JUVENTUS TROVATI DOCUMENTI ASL CON TRACCE DI… - Gazzetta_it : Non solo #CR7 e #Morata, il decollo #Juve grazie alla difesa bunker. Nessuno come lei in #Europa - LeonardoColang4 : @bonucci_leo19 La colpa è di @Pirlo_official perché mette in campo una squadra sempre diversa e fortemente sbilanci… - peppe844 : #JuveFiorentina @bonucci_leo19 Lascia perdere Leo.. Tutto il rispetto... Ormai la frittata è fatta... Forse si può… -