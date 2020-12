Jeep vs Mahindra - La Casa indiana potrà vendere la nuova Roxor negli Usa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuovi sviluppi nella contesa tra la Mahindra e la Jeep sulla vendita della Roxor negli Stati Uniti. La piccola fuoristrada indiana, a sei mesi dal divieto imposto alla sua commercializzazione, potrà infatti essere commercializzata sul mercato nordamericano. A stabilirlo è stata l'International Trade Commission, secondo la quale le modifiche apportate al design con il modello aggiornato consentono al gruppo indiano di non violare i diritti di proprietà intellettuale della Jeep. La vicenda. La contesa vede contrapposti i due marchi automobilistici da circa due anni, con il brand americano del gruppo Fiat Chrysler ad accusare gli indiani di aver sviluppato un veicolo fuoristrada troppo simile nell'aspetto alla leggendaria Willys della seconda guerra mondiale e, quindi, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuovi sviluppi nella contesa tra lae lasulla vendita dellaStati Uniti. La piccola fuoristrada, a sei mesi dal divieto imposto alla sua commercializzazione,infatti essere commercializzata sul mercato nordamericano. A stabilirlo è stata l'International Trade Commission, secondo la quale le modifiche apportate al design con il modello aggiornato consentono al gruppo indiano di non violare i diritti di proprietà intellettuale della. La vicenda. La contesa vede contrapposti i due marchi automobilistici da circa due anni, con il brand americano del gruppo Fiat Chrysler ad accusare gli indiani di aver sviluppato un veicolo fuoristrada troppo simile nell'aspetto alla leggendaria Willys della seconda guerra mondiale e, quindi, ...

