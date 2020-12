Ivana Mrazova | brutto incidente durante una storia Instagram – VIDEO

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fidanzata da tre anni con Luca Onestini, adaccade una brutta cosa mentre lei è intenta a riprendere tutto per i social. Brutta caduta per. Non di stile ma nel vero e proprio (e doloroso) senso della parola. La bellissima ceca, 28 anni e compagna di Luca Onestini, era intenta a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com