Italiani bloccati nel Regno Unito | Di Maio firma l’ordinanza per il rientro

Roma, 23 dic – Italiani bloccati nel Regno Unito a causa della variante inglese del coronavirus, Di Maio firma l'ordinanza per il rientro. Ieri l'accordo raggiunto alla Farnesina con il ministero dei Trasporti e il ministero della Salute. E oggi, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio avrebbe firmato l'ordinanza che prevede la possibilità di rientrare nel nostro Paese agli Italiani che si trovano in Gran Bretagna. Ma il rientro è permesso soltanto ai cittadini che sono residenti in Italia o per condizioni di urgenza e criticità. l'ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all'arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 ...

