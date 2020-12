Italiani bloccati a Londra: ora possono rientrare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Potranno rientrare in Italia parte degli italiani rimasti bloccati nel Regno Unito dopo il blocco dei voli da Londra e dagli altri aeroporti britannici. Secondo il piano messo a punto dalla Farnesina i cittadini italiani residenti in Italia che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno rientrare. Potranno tornare anche le persone che, anche se non residenti in Italia, sono in condizioni di criticità e urgenza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Potranno rientrare in Italia parte degli italiani rimasti bloccati nel Regno Unito dopo il blocco dei voli da Londra e dagli altri aeroporti britannici. Secondo il piano messo a punto dalla Farnesina i cittadini italiani residenti in Italia che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno rientrare. Potranno tornare anche le persone che, anche se non residenti in Italia, sono in condizioni di criticità e urgenza.

borghi_claudio : Intanto dietro le quinte c'è @eugenio_zoffili che sta combattendo per lo scandalo degli italiani bloccati in Gran B… - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - LauraGaravini : Stop voli con #Uk giusto. Ma non ne paghino le conseguenze nostri connazionali rimasti bloccati in un limbo. Il Gov… - MuredduGiovanni : RT @Noiconsalvini: ???????? #COVID, LEGA: VOLI PER ITALIANI BLOCCATI IN GRAN BRETAGNA PARTANO SUBITO. NESSUNO DEL GOVERNO IN #FARNESINA https:/… - micheleamenta : RT @AzzurraBarbuto: Sul fronte dell’immigrazione clandestina e degli sbarchi illegali da zone infette, avremmo desiderato vedere da parte d… -