Italia Viva attacca. Boschi a Franceschini: "Riapra gli hotel, non le urne" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I toni sono accesi, la verifica non ha portato a una distensione. Anzi. Sulle pagine dei quotidiani, Italia Viva torna a punzecchiare i colleghi della maggioranza e di Governo. Lo fa Maria Elena Boschi dalle colonne del Foglio. Nel mirino Dario Franceschini, dopo che il Corriere della Sera ha fatto trapelare il suo pensiero sull'ineluttabilità delle elezioni in caso di caduta del Conte bis. "Qualcuno dovrebbe spiegare a Franceschini che non è il presidente della Repubblica. Non ancora, almeno - sottolinea l'ex ministra - Al Quirinale c'è un galantuomo che si chiama Sergio Mattarella. Mi auguro che il ministro del Turismo sia più preoccupato di evitare che chiudano alberghi e ristoranti che di aprire i seggi elettorali. Chi poi conosce bene Dario sa che il richiamo alle urne è un suo ...

