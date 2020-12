Italia in zona rossa, da domani spostamenti con autocertificazione: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con lo stop agli spostamenti tra le Regioni sono entrati in vigore ieri i divieti di Natale. Da giovedi ci si potrà muovere solo con autocertificazione (scarica qui il Pdf), visto che l’Italia sarà invece tutta in zona rossa e ci rimarrà fino al 27 dicembre, dal 30 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con lo stop aglitra le Regioni sono entrati in vigore ieri i divieti di Natale. Da giovedi ci si potrà muovere solo con(scarica qui il Pdf), visto che l’sarà invece tutta ine ci rimarrà fino al 27 dicembre, dal 30 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Da domani, giovedì 24 dicembre, l'Italia intera sarà zona rossa fino a domenica 27, con restrizioni più stringenti in vista del Natale.

Autocertificazione Natale 2020: il Pdf e la circolare del Viminale con gli spostamenti validi col Decreto

Cosa devo scrivere nell’autocertificazione per Natale 2020? Quali spostamenti sono consentiti dal 24 dicembre al 6 gennaio? Una circolare del Viminale (cioè il ministero dell’Interno) spiega cosa si p ...

Da domani, giovedì 24 dicembre, l'Italia intera sarà zona rossa fino a domenica 27, con restrizioni più stringenti in vista del Natale.Cosa devo scrivere nell’autocertificazione per Natale 2020? Quali spostamenti sono consentiti dal 24 dicembre al 6 gennaio? Una circolare del Viminale (cioè il ministero dell’Interno) spiega cosa si p ...