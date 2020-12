Italia: dal 24 dicembre tutto il paese in zona rossa, cosa cambia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da giovedì 24 dicembre entrano in vigore le nuove regole Da giovedì 24 dicembre entrano in vigore, in Italia, le nuove regole di contenimento del virus. Se fino ad ora quasi tutte le regioni erano state collocate in zona gialla ora si torna alle zone rosse. Dalla vigilia di Natale scattano le misure più stringenti con il Pese che sarà in zona rossa nei giorni festivi e nei prefestivi: ovvero 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Vietati tutti i tipi di spostamento, eccetto quelli sempre giustificati (e dimostrati con autocertificazione) per motivi di lavoro, necessità e salute. Mentre il 28, 29 e 30 e 4 gennaio saranno applicate le regole da fascia arancione: consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e quelli per i cittadini che vivono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da giovedì 24entrano in vigore le nuove regole Da giovedì 24entrano in vigore, in, le nuove regole di contenimento del virus. Se fino ad ora quasi tutte le regioni erano state collocate ingialla ora si torna alle zone rosse. Dalla vigilia di Natale scattano le misure più stringenti con il Pese che sarà innei giorni festivi e nei prefestivi: ovvero 24, 25, 26, 27 e 31e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Vietati tutti i tipi di spostamento, eccetto quelli sempre giustificati (e dimostrati con autocertificazione) per motivi di lavoro, necessità e salute. Mentre il 28, 29 e 30 e 4 gennaio saranno applicate le regole da fascia arancione: consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e quelli per i cittadini che vivono ...

