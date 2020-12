(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’deidovrebbe riaprire i battenti il prossimo anno in primavera. Al momento, però, è tutto ancora molto incerto in quanto è necessario capire come ci si potrà muovere in virtùpandemia che ha colpito tutto il mondo. Ad ogni modo, nell’attesa che venga data la conferma ufficiale da parte dell’azienda Mediaset, stanno cominciando a trapelare ideinaufraghi. Tra essi sembrano essere stati pescati alcuni exdi Uomini e Donne. Non è certamente la prima volta che il programma pomeridiano di Maria De Filippi sia il trampolino di lancio di molti personaggi. Ad ogni modo, tra i papabilidel reality show sono appena spuntati idi Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti. Vediamo ...

trash_italiano : Ho bisogno de l’Isola dei Famosi. - tuttopuntotv : Isola dei famosi 2021: ecco 2 nuovi nomi tra i possibili concorrenti della nuova edizione #Isola #IsoladeiFamosi - Claudia_Cabrini : Cattive, strateghe, false come #SDG veramente poche. L’aveva già dimostrato all’Isola dei Famosi. Al #GFVip ancora… - Radio105 : Chi parteciperà all'Isola dei Famosi 2021? #IsolaDeiFamosi2021 #23dicembre #Radio105 - verbini : RT @castellanafranc: Enzo Paolo Turchi lascia l’isola dei famosi. #nedved #JuveFiorentina #isoladeifamosi -

