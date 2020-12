Iron Man o Spiderman? Così la Francia studia il soldato potenziato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 4 dicembre scorso il ministro della Difesa, Florence Parly, ha rilasciato una nota a conclusione dei lavori del Comitato etico del Forum digitale innovazione difesa (Fdid), la struttura voluta proprio dal ministro per indagare gli sviluppi tecnologici nel settore militare e le loro ricadute morali. Nello specifico, il comitato si era occupato di indagare gli impatti sul piano etico del concetto di “soldat augmenté”, il super-soldato del futuro. A metà strada tra possibilità tecnica e immaginazione fantascientifica, il “soldat augmenté” è l’ipotesi, sempre più realistica, di potenziare le prestazioni di un soldato sia attraverso strumenti sempre più all’avanguardia (esoscheletri, tessuti digitali) che tramite l’innesto di microchip e sensori direttamente nel corpo. Iron MAN O Spiderman? Proprio la possibilità di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 4 dicembre scorso il ministro della Difesa, Florence Parly, ha rilasciato una nota a conclusione dei lavori del Comitato etico del Forum digitale innovazione difesa (Fdid), la struttura voluta proprio dal ministro per indagare gli sviluppi tecnologici nel settore militare e le loro ricadute morali. Nello specifico, il comitato si era occupato di indagare gli impatti sul piano etico del concetto di “soldat augmenté”, il super-del futuro. A metà strada tra possibilità tecnica e immaginazione fantascientifica, il “soldat augmenté” è l’ipotesi, sempre più realistica, di potenziare le prestazioni di unsia attraverso strumenti sempre più all’avanguardia (esoscheletri, tessuti digitali) che tramite l’innesto di microchip e sensori direttamente nel corpo.MAN O? Proprio la possibilità di ...

