Iotti: Casellati, ‘modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Ricordare la figura di Nilde Iotti, “in un momento così drammatico della nostra vita individuale e collettiva, significa valorizzare la sua testimonianza come modello sul quale ricostruire un Paese più forte e inclusivo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio inviato in occasione dell’evento ‘Grazie Nilde’ tenutosi ieri sera al Teatro Argentina di Roma per ricordare la figura del presidente della Camera nel centenario della nascita. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Ricordare la figura di Nilde, “in un momento così drammatico della nostra vita individuale e collettiva, significa valorizzare la sua testimonianza come modello sul qualeunpiùe inclusivo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, in un videomessaggio inviato in occasione dell’evento ‘Grazie Nilde’ tenutosi ieri sera al Teatro Argentina di Roma per ricordare la figura del presidente della Camera nel centenario della nascita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

