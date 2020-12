“Io, la prima ligure a fare il vaccino. Ma per venirne fuori dobbiamo farlo tutti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gloria Capriata, coordinatrice infermieristica al San Martino: “In ospedale l’adesione è quasi totale: so che prevarrà il buonsenso” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gloria Capriata, coordinatrice infermieristica al San Martino: “In ospedale l’adesione è quasi totale: so che prevarrà il buonsenso”

Gazzetta_it : #Ballardini, buona la prima! Al Genoa il derby ligure con lo Spezia #SpeziaGenoa - radiosilvana : @NinaRicci_us @davidepollak2 @Lorenzo25_08 @RadioSavana @lauraboldrini @BelpietroTweet Da lì ad avere la certezza c… - sportiva_l : Buona la prima per #Ballardini sulla panchina del @GenoaCFC. Nel derby ligure, il Grifone batte in rimonta per 1-2… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ballardini, buona la prima! Al Genoa il derby ligure con lo Spezia #SpeziaGenoa - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ballardini, buona la prima! Al Genoa il derby ligure con lo Spezia #SpeziaGenoa -