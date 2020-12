Inzaghi: «Sono arrabbiato, il risultato è bugiardo. Vi spiego i cambi che ho fatto…» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI Inzaghi RABBIA – «Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è bugiardo per quel che si è visto in campo. Siamo venuti con problemi di uomini e rotazioni, abbiamo tenuto il campo, avremmo meritato di più. Ci serva da lezione, perchè abbiamo concesso due gol da palla inattiva. Il predominio a San Siro deve essere stimolante». ENERGIE E cambi – «Obiettivamente non è semplice, sembravamo avercene più noi sul finale. Immobile e Milinkovic non ce la facevano più e ho preferito cambiarli. Caicedo era ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole Simone, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DIRABBIA – «Mi ha fatto arrabbiare il, èper quel che si è visto in campo. Siamo venuti con problemi di uomini e rotazioni, abbiamo tenuto il campo, avremmo meritato di più. Ci serva da lezione, perchè abbiamo concesso due gol da palla inattiva. Il predominio a San Siro deve essere stimolante». ENERGIE E– «Obiettivamente non è semplice, sembravamo avercene più noi sul finale. Immobile e Milinkovic non ce la facevano più e ho preferitoarli. Caicedo era ...

