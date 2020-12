Intesa sulla scuola: si riapre il 7 gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha trovato l’intesa sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha preso parte anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha trovato l’intesa sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha preso parte anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

È stato definito nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, il protocollo d’intesa fra FederFarma e Regione Veneto sulla somministrazione nelle farmacie venete dei test antigenici rapidi per la sorve ...

Una nuova stagione per il lavoro frontaliero italiano

Intesa sulla nuova imposizione fiscale dei frontalieri italiani in Svizzera. Si apre una nuova stagione per il lavoro frontaliero italiano.

