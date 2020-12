Intesa Sanpaolo, al via “Obiettivo Pensione” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo da il via a ‘Obiettivo Pensione’, il prestito a condizioni agevolate per chi è vicino alla Pensione ma non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contributi. “Coloro a cui mancano meno di tre anni e più di 6 mesi alla Pensione possono infatti accedere ad un finanziamento in tranche trimestrali, utilizzabile solamente per il pagamento dei contributi INPS. Una volta raggiunta la Pensione, potranno restituire le somme utilizzate con diverse modalità: in un’unica soluzione, attraverso la Cessione del Quinto della Pensione o con un prestito personale agevolato di durata sino a 10 anni”, si legge in una nota dell’istituto di credito. Marco Morganti, responsabile Direzione Impact Intesa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –da il via a ‘’, il prestito a condizioni agevolate per chi è vicino allama non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contributi. “Coloro a cui mancano meno di tre anni e più di 6 mesi allapossono infatti accedere ad un finanziamento in tranche trimestrali, utilizzabile solamente per il pagamento dei contributi INPS. Una volta raggiunta la, potranno restituire le somme utilizzate con diverse modalità: in un’unica soluzione, attraverso la Cessione del Quinto dellao con un prestito personale agevolato di durata sino a 10 anni”, si legge in una nota dell’istituto di credito. Marco Morganti, responsabile Direzione Impact...

