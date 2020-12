Inter | forfait Eriksen contro il Verona | è tornato in Danimarca Il motivo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Christianha fatto ritorno inper assistere il parto della moglie: il centrocampista non ci sarà per il match traLeggi su Calcionews24.com

infoitsport : CdS – Sanchez verso il forfait contro il Verona: l'Inter lo riavrà dopo la sosta natalizia - passione_inter : CdS - Sanchez verso il forfait contro il Verona: l'Inter lo riavrà dopo la sosta natalizia -… - SpazioInter : Sanchez lavora a parte con altri 2 nerazzurri: verso il forfait contro l'Hellas - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter forfait

Chi ha giocato ha fatto recupero, oggi prepareremo la partita con il Verona. Alla vigilia del Verona, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza… Leggi ...Piove sul bagnato per il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio e alle prese con un’emergenza infortuni soprattutto in attacco. Gli esami fatti a Lozano dopo lo scontro con R ...