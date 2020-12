Inter chiude l’anno con una vittoria, Verona battuto 2-1 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Verona (ITALPRESS) – L’Inter chiude nel migliore dei modi il 2020 e allunga sulla Juventus. vittoria di carattere della squadra di Conte sul campo dell’Hellas Verona: decidono Lautaro e Skriniar, nel mezzo la rete di Ilic. Si tratta del settimo successo di fila in campionato per i nerazzurri, a +9 sui bianconeri. Juric invece rallenta la propria corsa verso le piazze europee. Le due squadre si presentano sul terreno di gioco con lo stesso modulo, un 3-4-2-1 che è una novità soprattutto per quanto riguarda gli ospiti con Perisic e Lautaro ad agire dietro Lukaku. L’avvio di gara è dedicato a un attenta fase di studio con pochissime occasioni da ambo le parti. Spesso è il Verona ad avere in mano il pallino del gioco, mentre l’Inter preferisce aspettare per ripartire in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020)(ITALPRESS) – L’nel migliore dei modi il 2020 e allunga sulla Juventus.di carattere della squadra di Conte sul campo dell’Hellas: decidono Lautaro e Skriniar, nel mezzo la rete di Ilic. Si tratta del settimo successo di fila in campionato per i nerazzurri, a +9 sui bianconeri. Juric invece rallenta la propria corsa verso le piazze europee. Le due squadre si presentano sul terreno di gioco con lo stesso modulo, un 3-4-2-1 che è una novità soprattutto per quanto riguarda gli ospiti con Perisic e Lautaro ad agire dietro Lukaku. L’avvio di gara è dedicato a un attenta fase di studio con pochissime occasioni da ambo le parti. Spesso è ilad avere in mano il pallino del gioco, mentre l’preferisce aspettare per ripartire in ...

