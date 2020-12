Innovazione e sostenibilità nuove priorità per aziende e Ceo italiani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – C’è chi punta sulle nuove forme di energia come l’idrogeno, chi sulle piattaforme per sviluppare portafogli sostenibili, c’è chi punta ad azzerare l’utilizzo di carbonio e chi scommette sulla mobilità elettrica. Sempre più grandi gruppi e sempre più amministratori delegati vedono un solo futuro possibile, quello sostenibile e innovativo. E così la parola sostenibilità, declinata in vari aspetti, da quelli ambientali a quelli di governance sta pian piano prendendo sempre più spazio all’interno delle strategie aziendali.Il primo settore chiamato direttamente in causa è quello dell’energia, considerato da molti uno dei principali nemici dell’ambiente. In questo senso tutte le grandi società italiane, Eni, Enel e Snam, hanno attivato programmi e protocolli per trasformare in tempi rapidi i rispettivi business. Francesco Starace, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – C’è chi punta sulleforme di energia come l’idrogeno, chi sulle piattaforme per sviluppare portafogli sostenibili, c’è chi punta ad azzerare l’utilizzo di carbonio e chi scommette sulla mobilità elettrica. Sempre più grandi gruppi e sempre più amministratori delegati vedono un solo futuro possibile, quello sostenibile e innovativo. E così la parola, declinata in vari aspetti, da quelli ambientali a quelli di governance sta pian piano prendendo sempre più spazio all’interno delle strategie aziendali.Il primo settore chiamato direttamente in causa è quello dell’energia, considerato da molti uno dei principali nemici dell’ambiente. In questo senso tutte le grandi società italiane, Eni, Enel e Snam, hanno attivato programmi e protocolli per trasformare in tempi rapidi i rispettivi business. Francesco Starace, ...

Italpress : Innovazione e sostenibilità nuove priorità per aziende e Ceo italiani - CorriereCitta : Innovazione e sostenibilità nuove priorità per aziende e Ceo italiani - Notiziedi_it : Innovazione e sostenibilità nuove priorità per aziende e Ceo italiani - Notiziedi_it : Innovazione e sostenibilità nuove priorità per aziende e Ceo italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione sostenibilità : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie