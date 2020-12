Infantino | “Il Mondiale 2022 sarà fantastico | abbiamo fatto un gran lavoro”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il numero uno della FIFA, Gianniha parlato ai microfoni di Bein Sports dopo un'ispezione in Qatar, nazione ospitante dei Mondiali: "È affascinante pensare che la finale delsi disputerà allo stadio Lusail, uno stadio magnifico in cui si respira unade atmosfera.la Coppa del Mondo del golfo, fino ad oggiun ottimoche verrà proseguito nel corso dei prossimi 2 anni. Sono sicuro che nelassisteremo ad unveramente eccezionale" - ha ammesso entusiasta il presidente della FIFA Gianni- .caption id="attachment 562121" align="alignnone" width="1024" Gianni(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha condotto un'ispezione in Qatar in vista dei Mondiali del 2022: le sue dichiarazioni ...Mancano meno di due anni al calcio d’inizio dei Mondiali in Qatar e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è volato in Qatar per ... ci sarà un bell’impatto. Il Mondiale interesserà l’intera ...