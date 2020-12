Incentivare la mobilità sostenibile, non nuove auto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo incentivo per l’acquisto di nuove auto diesel e a benzina Euro 6 con la rottamazione di quelle vecchie, oltre a rinnovare quello per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Il parco autovetture nel 2019 in Italia ha superato i 39,5 milioni di veicoli (+1,4% rispetto al 2018; +7,6% nel periodo 2010-2019). Il tasso di motorizzazione ha così raggiunto 65,6 veicoli ogni 100 abitanti, nettamente il più alto d’Europa: in Germania di 56,7 auto ogni 100 abitanti, in Spagna di 51,3, in Francia di 47,8 e nel Regno Unito di 47,3. La situazione è peggiorata nell’ultimo quadriennio, dal 2015 al 2019, in tutte le grandi città italiane, con la sola eccezione Milano. Nonostante qualche, limitato, progresso nei Comuni capoluogo di provincia nella dotazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo incentivo per l’acquisto didiesel e a benzina Euro 6 con la rottamazione di quelle vecchie, oltre a rinnovare quello per l’acquisto dielettriche e ibride. Il parcovetture nel 2019 in Italia ha superato i 39,5 milioni di veicoli (+1,4% rispetto al 2018; +7,6% nel periodo 2010-2019). Il tasso di motorizzazione ha così raggiunto 65,6 veicoli ogni 100 abitanti, nettamente il più alto d’Europa: in Germania di 56,7ogni 100 abitanti, in Spagna di 51,3, in Francia di 47,8 e nel Regno Unito di 47,3. La situazione è peggiorata nell’ultimo quadriennio, dal 2015 al 2019, in tutte le grandi città italiane, con la sola eccezione Milano. Nonostante qualche, limitato, progresso nei Comuni capoluogo di provincia nella dotazione di ...

