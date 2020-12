In Umbria saldi invernali posticipati al 9 gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Alla luce del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, che prevede che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (c.d. zone rosse), la Giunta Regionale dell’Umbria ha posticipato l’inizio dei saldi invernali al 9 gennaio. Gli stessi avranno una durata di 60 giorni e pertanto si concluderanno il 10 marzo 2021”. Lo rende noto l’assessore regionale al Commercio e Tutela dei consumatori, Michele Fioroni. “Ciò – aggiunge l’assessore – è stato disposto anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle Associazioni di categoria che, visto la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Alla luce del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, che prevede che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 62021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (c.d. zone rosse), la Giunta Regionale dell’ha posticipato l’inizio deial 9. Gli stessi avranno una durata di 60 giorni e pertanto si concluderanno il 10 marzo 2021”. Lo rende noto l’assessore regionale al Commercio e Tutela dei consumatori, Michele Fioroni. “Ciò – aggiunge l’assessore – è stato disposto anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle Associazioni di categoria che, visto la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno ...

In Umbria i saldi invernali slittano al 9 gennaio. La comunicazione è dell'assessore regionale al Commercio e Tutela dei consumatori Michele Fioroni. "Alla luce del Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 1 ...

