In giro con 100g di droga nelle tasche | 35enne arrestato dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non conoscono sosta i controlli antimessi in atto dalladella Compagnia di Civitavecchia che, nella giornata di ieri, hanno portato all’arresto di un altro pusher. In particolare, idella Stazione di Ladispoli e della Sezione Operativa della Compagniadi Civitavecchia, hanno interrotto l’illecita attività di spaccio di undi Anguillara Sabazia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto ad un controllo dai militari, mentre si aggirava per le vie del centro.suehanno rinvenuto 100 grammi di hashish. A quel punto i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 20 g di marijuana, un bilancino di precisione ...