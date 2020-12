In arrivo nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 5? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In occasione della notizia secondo la quale Ginevra Lamborghini non avrebbe fatto più il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini aveva anche dichiarato che non erano previste altre entrate. Eppure…Non è così. Proprio ieri in diretta a Casa Chi, ad Alfonso Signorini è stato chiesto se le entrate nella casa fossero finite. La risposta di Signorini avrebbe spiazzato tutti: Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera! fonte: biccy.it Alfonso Signorini sui nuovi ingressi #gfvip #CasaChi pic.twitter.com/Ddln7GA1M8— Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 22, 2020 Dopotutto il conduttore del ... Leggi su trendit (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In occasione della notizia secondo la quale Ginevra Lamborghini non avrebbe fatto più il suo ingresso nella casa delVip 5, Alfonso Signorini aveva anche dichiarato che non erano previste altre entrate. Eppure…Non è così. Proprio ieri in diretta a Casa Chi, ad Alfonso Signorini è stato chiesto se le entrate nella casa fossero finite. La risposta di Signorini avrebbe spiazzato tutti: Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera! fonte: biccy.it Alfonso Signorini suiingressi #gfvip #CasaChi pic.twitter.com/Ddln7GA1M8— Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 22, 2020 Dopotutto il conduttore del ...

