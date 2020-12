Il virus è mutato anche in Italia. Ecco le sue varianti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Ferro Scoperte in Italia 13 varianti più contagiose del ceppo originiario di Wuhan che circolano già dalla fine della scorsa primavera. "Hanno agito come serbatoi nascosti, poi sono esplose in autunno" Come tutti i virus, anche il Covid cambia e si adatta: quelli che vediamo oggi non saranno nè i primi nè gli ultimi perché continuerà a mutare, parola di virologo. Oltre a quella inglese di cui tanto si parla, nel nostro Paese sono già presenti ben 13 varianti rispetto al virus originale partito da Wuhan, in Cina, che ha dato origine alla pandemia mondiale che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. È questo il risultato di uno studio Italiano, appena pubblicato su MedRxiv ed inviato alla rivista scientifica più prestigiosa al mondo, Nature, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Ferro Scoperte in13più contagiose del ceppo originiario di Wuhan che circolano già dalla fine della scorsa primavera. "Hanno agito come serbatoi nascosti, poi sono esplose in autunno" Come tutti iil Covid cambia e si adatta: quelli che vediamo oggi non saranno nè i primi nè gli ultimi perché continuerà a mutare, parola di virologo. Oltre a quella inglese di cui tanto si parla, nel nostro Paese sono già presenti ben 13rispetto aloriginale partito da Wuhan, in Cina, che ha dato origine alla pandemia mondiale che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. È questo il risultato di uno studiono, appena pubblicato su MedRxiv ed inviato alla rivista scientifica più prestigiosa al mondo, Nature, ...

LegaSalvini : IL GIORNALE: 'IL VIRUS È MUTATO, IL GOVERNO INCAPACE NO' - matteograndi : Cose che sappiamo a oggi con certezza sulla #varianteinglese: ZERO Quantità di titoli, articoli e servizi di stamp… - GiulioCentemero : ?? Il virus è mutato, il #governo incapace no! La #varianteinglese era nota da tempo e il governo chiude solo adesso… - aspettaaspetta : RT @noitre32: Il virus è mutato e lo farà sempre. Non si sa neppure se questo vaccino SPERIMENTALE serve. Non per niente lo chiamano speri… - RaiolaFeli : @ManconiMita @repubblica Per voi chi? Tu sei un'altra che crede al virus mutato e all'influenza estinta?????? -

Ultime Notizie dalla rete : virus mutato Covid, Roberto Cauda: «Il virus mutato è veloce perché contagia i bimbi» Il Messaggero "Nuovo siero per virus mutato. Se serve pronti in 6 settimane"

La variante inglese non preoccupa le big pharma del vaccino Comirnaty. BioNtech assicura che è in grado di fornire un nuovo vaccino «in sei settimane» in caso di mutazione del virus. Di fronte ...

Variante Covid, picco di morti in GB. Pfizer e Moderna: “Vaccini dovrebbero funzionare”

Washington, 22 dicembre 2020 – Dopo l’allarmne lanciato sulla nuova variante inglese del Covid 19 la Gran Bretagna ha registrato oggi un nuovo picco di contagi giornalieri, e di morti. Nelle ultime 24 ...

La variante inglese non preoccupa le big pharma del vaccino Comirnaty. BioNtech assicura che è in grado di fornire un nuovo vaccino «in sei settimane» in caso di mutazione del virus. Di fronte ...Washington, 22 dicembre 2020 – Dopo l’allarmne lanciato sulla nuova variante inglese del Covid 19 la Gran Bretagna ha registrato oggi un nuovo picco di contagi giornalieri, e di morti. Nelle ultime 24 ...